Prescrizione: Iv minaccia sfiducia Bonafede, ‘questa battaglia la vinciamo noi’/Adnkronos (Di lunedì 10 febbraio 2020) Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Se avete un euro, andate alla Snai e puntatelo sulla vittoria di Italia Viva perché questa battaglia, fidatevi, la vinciamo noi”. Luciano Nobili dispensa ottimismo nella piccola sala, calda e affollata, della sede di Italia Viva al centro storico di Roma (già del Pci e poi del Pd) tra ritratti di Aldo Moro, Enrico Berlinguer e un grande poster di Matteo Renzi. Sulla Prescrizione i renziani continuano a tenere il punto. E rilanciano. E’ arrivata l’ufficializzazione della minaccia di sfiducia ad Alfonso Bonafede. In una partita in cui l’asticella viene spostata sempre più avanti. Fino a che punto? “Noi non minacciamo, noi vogliamo convincere e vedrete… l’emendamento al Milleproroghe ancora non c’è, o no?”, osserva Ettore Rosato. E ancora Nobili: “L’emendamento non c’è ... calcioweb.eu

Mov5Stelle : Renzi minaccia di far cadere il Governo sulla #prescrizione. Un atteggiamento arrogante e irrilevante. La politica… - Linkiesta : Il #Conte2 avrà la fiducia della maggioranza anche se le sue scelte non piacciono né a #Renzi né a #DiMaio.… - DeborahBergamin : Rispediamo al ministro @AlfonsoBonafede le accuse di utilizzare toni minacciosi sul tema della #prescrizione. Tra u… -