Prescrizione, Italia Viva minaccia: “Pronti a votare la sfiducia” (Di lunedì 10 febbraio 2020) La questione Prescrizione continua a dividere la maggioranza tanto più dopo l’ultimatum lanciato da Italia Viva che si è detta pronta a votare la sfiducia al Ministro Bonafede qualora non riterrà soddisfacenti le modifiche apportate alla legge. Prescrizione: Italia Viva pronta alla sfiducia Il lodo Conte, che consiste nel blocco della Prescrizione dopo due sentenze di condanna, pare non aver convinto i renziani. Teresa Bellanova, capodelegazione del partito, ha infatti affermato che la mediazione del Premier non basta e dichiarato senza mezzi termini che se il governo dovesse insistere sulla sua proposta è a rischio. Anche Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, ha annunciato che la sua forza politica andrà avanti per la sua strada senza fare passi indietro sulla giustizia così come sull’economia. “Noi facciamo battaglie in positivo. Non minacciamo ... notizie

