Prescrizione, i renziani in trinceaMozione di sfiducia a Bonafede (Di lunedì 10 febbraio 2020) Resta alta, nella maggioranza, la tensione sulla riforma della Prescrizione. Italia Viva sempre in barricata, i renziani preparano una mozione di sfiducia contro Bonafede: "Useremo ogni mezzo" Segui su affaritaliani.it affaritaliani

fattoquotidiano : Prescrizione, Lombardia approva una mozione per chiedere di cancellare la riforma: renziani votano con Forza Italia… - AlonzoPeppino : RT @ErmannoKilgore: ??????vogliono far ritornare il #M5S al 33% ????se votano con #Salvini #Meloni e #Berlusconi la sfiducia al miglior Ministro… - Affaritaliani : Prescrizione, i renziani in trinceaMozione di sfiducia a Bonafede -