Prescrizione, governo a rischio: Renzi e i suoi pronti alla sfiducia (Di martedì 11 febbraio 2020) Prescrizione, una battaglia parlamentare destinata a non esaurirsi. Matteo Renzi e Italia Viva pronti a sfiduciare il ministro Bonafede e il governo rischia grosso. Prescrizione, Matteo Renzi e Italia Viva non mollano e sono pronti ad una mossa clamorosa. Nell'ultima riunione del partito, andata in scena questa sera, la linea è stata quella della fermezza. … L'articolo Prescrizione, governo a rischio: Renzi e i suoi pronti alla sfiducia proviene da www.inews24.it.

bobogiac : Il diritto parlamentare secondo Franceschini: se un partito di governo presenta sfiducia individuale ad un ministro… - CarloCalenda : Sulla #prescrizione la fine era nota. Dal primo giorno. Fai un governo sbagliato per evitare le elezioni. Il govern… - pdnetwork : “Votare contro l’accordo sulla #prescrizione significa lasciare la legge com’è. Per il governo è l’ora della verità… -