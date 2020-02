Pordenone, auto lo travolge: motociclista muore scaraventato a 60 metri di distanza (Di lunedì 10 febbraio 2020) Incidente mortale domenica in via Roveredo, l'arteria che collega l'omonima località a Pordenone. Ivo Poraccin, motociclista di 60 anni, è morto per le gravi ferite riportate. Secondo una prima ricostruzione l’auto che ha travolto la motocicletta stava uscendo da un’area di servizio quando è avvenuto lo scontro. fanpage

