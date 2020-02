Pontecagnano, il sindaco celebra l’amore e si trasforma in baby sitter per San Valentino (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – Il sindaco baby sitter per la sera di San Valentino. È la singolare iniziativa del sindaco del comune di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, che per il secondo anno consecutivo, il 14 febbraio, giorno di San Valentino, si trasformerà in baby sitter per poter regalare alle coppie che hanno figli piccoli, la possibilità di poter celebrare l’amore in uno dei locali della città. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino che sui social, ha invitato le coppie a festeggiare l’amore e ad affidargli i bambini presso il Palazzo dello sport, a partire dalle ore 20 di venerdì sera. Niente fascia tricolore e abiti istituzionali quindi, per San Valentino, insieme ad un gruppo di animatori, il sindaco Lanzara sarà il baby sitter dei bambini della città. Iniziativa all’insegna dell’amore, del relax ma anche ... anteprima24

