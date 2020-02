Plastica, migliaia di tonnellate di rifiuti italiani trasportate illegalmente in Malesia. L’inchiesta di Greenpeace (Di lunedì 10 febbraio 2020) Più di 1.300 tonnellate di rifiuti in Plastica spedite illegalmente dall’Italia ad aziende malesi. E questo solo nei primi nove mesi del 2019 quando, su un totale di 65 spedizioni dirette nel Paese asiatico, 43 sono state inviate a impianti privi dei permessi per importare e riciclare rifiuti stranieri. È quanto emerge da un’indagine dell’unità investigativa di Greenpeace Italia, entrata in possesso di documenti riservati che mostrano come circa la metà dei rifiuti plastici italiani diretti in Malesia (il 46% su un totale di 2.880 tonnellate) sia finita in impianti privi delle autorizzazioni. Dietro ci sarebbe un traffico internazionale di rifiuti in Plastica. D’altro canto, in seguito al bando cinese all’importazione di rifiuti del 2018, la Malesia è diventata rapidamente una delle principali destinazioni dei rifiuti in Plastica del mondo. L’INDAGINE DI GREENPEACE – ... ilfattoquotidiano

