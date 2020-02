Plastic free: il rispetto dell'ambiente sostenuto da Fas Italia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Uno studio ha dimostrato come l'eccessivo consumo di Plastica aumenti in modo esponenziale il livello di inquinamento del mare, influendo notevolmente sul riscaldamento globale. Questo avviene perché i materiali non biodegradabili, come la Plastica, durante il processo di disgregazione, possono rilasciare delle sostanze che contribuiscono ad incrementare i cambiamenti climatici che oggi il nostro pianeta si trova a dover affrontare. Sono sempre di più le persone che, avendo preso coscienza (...) - Comunicati feedproxy.google

viverefano : Mondolfo: il Comune consegna le borracce 'plastic free' agli alunni delle scuole - alessandro_db : @gio_berb Ecco. 1,5€ per riempire una borraccia nascondendosi dietro la causa del plastic free non è altro che un furto. - elijah85 : @gio_berb Ma infatti il plastic-free servirà a cambiare il futuro del pianeta, mica a cambiare le persone. Quello l… -