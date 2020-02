Più soldi a Difesa e Nasa, tagli a Welfare e Ambiente. Il nuovo budget delinea il Trump bis (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tra le poche voci a crescere, nel bilancio dell’America che verrà secondo Donald Trump, ci sono il Pentagono, i veterani e la Nasa, per mantenere la promessa di riconquistare la Luna entro il 2024. E poi: il Dipartimento per la Sicurezza nazionale e l’Amministrazione nazionale per la sicurezza nucleare. C’è un trilione di dollari per il potenziamento delle infrastrutture in 10 anni, e diversi miliardi per implementare le misure di contrasto all’immigrazione illegale, tra cui 2 miliardi di dollari per la costruzione del famigerato muro con il Messico. Tutto il resto è tagli, a cominciare dai programmi di sicurezza sociale Medicare e Medicaide e agli aiuti all’estero. È questa l’ossatura del progetto di budget da 4,8 trilioni di dollari per il prossimo anno fiscale che il presidente presenta oggi all’America. Più ... huffingtonpost

