Perché il cinema coreano è il migliore del mondo (Di lunedì 10 febbraio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=58pc5qGMX1E La Corea del Sud è un paese tutto sommato piccolo (con 50 milioni di abitanti, meno popoloso dell’Italia); toccato da qualche tensione con il Giappone, vive costantemente nel timore dell’invasione da parte della Corea del Nord (tanto che la leva obbligatoria dura due anni ed è durissima). Fino a un ventennio fa la sua influenza sul panorama cinematografico mondiale era trascurabile, oggi un film coreano, Parasite di Bong Joon-ho, è entrato nella storia vincendo come miglior film, miglior film straniero, migliore regia e migliore sceneggiatura agli Oscar. Chi scrive, che di Parasite vi aveva già parlato esaustivamente e che per il cinema, le serie e la musica coreane ha un debole, non è del tutto sorpresa: la cinematografia coreana è tra le più belle e prolifiche del mondo. Il cinema d’autore, i k-drama e quel k-pop che ha conquistato ... wired

