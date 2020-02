Pelé non vuole più uscire di casa (Di lunedì 10 febbraio 2020) Pelé, il leggendario Pelé, non vuole più uscire di casa. Per pudore. La leggenda brasiliana ormai non può camminare senza aiuto, ha detto suo figlio Edinho a TV Globo: “È molto imbarazzato, solitario”. Le condizioni di salute del tre volte vincitore della Coppa del Mondo, non sono buone: ha 79 anni, l’anno scorso finì in ospedale con un’infezione urinaria, e a causa di serie problemi all’anca ha bisogno di un telaio per camminare “Immaginate come si sente. E’ il re, è sempre stato una figura imponente e oggi non può camminare correttamente”, ha spiegato Edinho. “Si imbarazza, non vuole uscire, farsi vedere o fare praticamente tutto ciò che implica uscire di casa. È piuttosto fragile. Aveva una protesi d’anca e non ha fatto una riabilitazione adeguata. Quindi ha questo problema di mobilità e una specie di ... ilnapolista

