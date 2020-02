Pechino Express 8 la prima puntata martedì 11 febbraio, anticipazioni (Di lunedì 10 febbraio 2020) Pechino Express martedì 11 febbraio la prima puntata su Rai 2, parte il viaggio in Oriente martedì 11 febbraio alle 21:20 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay inizia il viaggio dell’ottava stagione di Pechino Express con Costantino della Gherardesca e 10 nuove coppie pronte a superare i propri limiti e a mettersi in gioco. Pechino Express. Le stagioni dell’oriente sarà un viaggio in 10 puntate e 7000 km attraverso l’Oriente e le sue stagioni: dall’estate della Thailandia, alla primavera della Cina per arrivare all’inverno della Corea del Sud. Protagonista della gara un cast eterogeneo, composto da 10 coppie, pronto a mettersi in gioco: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), i Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo), gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia ... dituttounpop

