Pavoletti si è di nuovo rotto il legamento crociato (Di lunedì 10 febbraio 2020) Leonardo Pavoletti si è rotto di nuovo il legamento crociato, lo stesso operato 6 mesi fa da cui stava recuperando. L’attaccante del Cagliari era ormai pronto al rientro in campo. La società ha comunicato che ha riportato praticamente lo stesso infortunio: “La Società Cagliari Calcio comunica che a seguito di accertamenti clinici e strumentali effettuati in data odierna presso il centro medico Korian, il giocatore Leonardo Pavoletti ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione”. L'articolo Pavoletti si è di nuovo rotto il legamento crociato ilNapolista. ilnapolista

