Pavoletti, nuovo infortunio: l’attaccante del Cagliari si è rotto di nuovo il crociato! Il comunicato (Di lunedì 10 febbraio 2020) Leonardo Pavoletti si è infortunato ancora, allo stesso legamento precedentemente lesionato e che lo ha costretto ad un lungo stop. La sfortuna perseguita l’attaccante del Cagliari, che sarà costretto a rimanere fermo per un ulteriore lungo periodo di tempo prima di tornare in campo.A rendere nota la nuova rottura del crociato di Pavoletti è il Cagliari attraverso un comunicato che nessuno avrebbe voluto leggere: “La Società Cagliari Calcio comunica che a seguito di accertamenti clinici e strumentali effettuati in data odierna presso il centro medico Korian, il giocatore Leonardo Pavoletti ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione.”, conclude la nota.L'articolo Pavoletti, nuovo infortunio: l’attaccante del Cagliari si è rotto di nuovo il crociato! Il comunicato ... italiasera

