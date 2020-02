«Partigiano assassino»: il manifesto fascista alla sede Anpi Genova rivendicato da Azione frontale (Di lunedì 10 febbraio 2020) «Partigiano assassino, l’antifascismo si cura con la verità». È questo il contenuto di un manifesto affisso da alcuni militanti di Azione frontale all’ingresso della sede Anpi di Genova, in via Isonzo. Il gesto, messo a segno dal movimento di estrema destra durante la scorsa notte, è stato poi rivendicato questa mattina – lunedì 10 febbraio – con un comunicato firmato dagli stessi esponenti del gruppo neofascista e pubblicato sulla bacheca Facebook di Azione frontale Genova. Nella nota di rivendicAzione del blitz – messo a segno proprio nel giorno del Ricordo delle vittime delle foibe – il movimento neofascista ha fatto riferimento alle famiglie giuliano-dalmata, al caso della bambina Giuseppina Ghersi e ai crimini di guerra commessi «quando la guerra era finita». Sull’episodio della scorsa notte sta indagando la Digos per individuare i ... open.online

