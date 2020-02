Parasite fa la storia degli Oscar con il premio a miglior film (Di lunedì 10 febbraio 2020) Parasite fa la storia degli Oscar diventando il primo film straniero a conquistare il premio come miglior film. Parasite ha fatto la storia agli Oscar diventando il primo film straniero a conquistare il premio come miglior film dell'anno. Il thriller con venature comico diretto dal sudcoreano Bong Joon-ho è il primo film in lingua non inglese a portarsi a casa la statuetta più prestigiosa dopo aver dominato la stagione dei premi. Parasite racconta la storia di una famiglia povera che fatica a sbarcare il lunario, ma riesce a infiltrarsi in un nucleo familiare benestante per poi scoprire l'oscuro segreto che si nasconde nella bella dimora. Nella notte degli Oscar 2020 Parasite si è portato a casa ben quattro ... movieplayer

