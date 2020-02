«Parasite» e gli altri film che insegnano come la Corea del Sud è da anni all'avanguardia nel cinema (Di lunedì 10 febbraio 2020) A meno che tu non abbia vissuto sottoterra - o che tu odi terribilmente i sottotitoli - sai già che gioiellino sia Parasite. L'inevitabile campione della categoria Miglior film straniero degli Oscar quest'anno, ha fatto la storia aggiudicandosi anche il premio più ambito segnando anche il momento in cui per la prima volta un film della Corea del Sud è entrato nel circuito delle grandi nomination. Potresti essere propenso a pensare che questo suggerisca che la Corea del Sud sia la grande nuova promessa del cinema. Non potresti essere più in errore. Anzi, ma cosa ti passa per la testa? come osi? La Corea del Sud produce cinema d'eccezione da un secolo e il grande successo di Parasite è solo indice di quanto siamo stati ciechi in Occidente rispetto a un paese che stava lavorando molto bene. «Rispetto al cinema giapponese o di Hong Kong, quello Coreano è relativamente meno noto al pubblico ... gqitalia

_jaeseumin : Il cast di Parasite I Bangtan e Bong Joon-Ho che varcano che varcano i GRAMMYs… - iitsmarga : STRANO che in quella cafonata di premio politico che sono gli Oscar abbia vinto Parasite STRANO - gaiawoosh : Parasite non l’ho ancora visto ma in ogni caso godo come un riccio appena nato per gli Oscar vinti ??????????? -