Parasite conquista gli Oscar 2020 | ecco chi sono tutti i vincitori

Finalmente ci siamo: abbiamo tutti i vincitori degli Oscar 2020 e non sono mancate le sorprese. Quella che si è appena chiusa è stata una serata segnata dalla passione per il cinema, dagli intervalli musicali (che, come avevamo detto già in precedenza, hanno scaldato il palco) e dalla voglia di rivoluzionare questa manifestazione.Alle 2:00, ora italiana, gli attori sono iniziati a salire sul Dolby Theatre a Los Angeles, dopo il consueto appuntamento con il red carpet. Intorno alle 5:30 è stato assegnato il premio per il Miglior film a Parasite, a dispetto di molti pronostici. ecco quindi tutte le candidature e i relativi vincitori.https://twitter.com/TheAcademy/status/1226724066779750400?s=20Oscar 2020: Parasite è il vero vincitoreGià prima dell'evento, Bong Joon-ho è stato il vero vincitore, dato il successo ottenuto in tutto il mondo. Il regista sudcoreano, con il suo

