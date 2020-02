Parasite cambia la storia degli Oscar: è il primo miglior film non in lingua inglese della storia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Parasite era in odore di Oscar 2020, anche se sembrava francamente impossibile – ragionando per schemi e preconcetti – superare lo straordinario Joker. Invece, il film di Bong Joon-ho conquista la statuetta come miglior film in assoluto, diventando la prima pellicola non in lingua inglese a trionfare nella notte degli Oscar. Un successo totale, che viene completato dall’altro riconoscimento a Bong Joon-ho, che ottiene il premio anche come miglior regista. Il resto è una continua altalena di emozioni in una serata che non poteva non riconoscere l’eccezionalità delle performance di Joaquin Phoenix nei panni proprio di Joker (per lui premio per il miglior attore), o la capacità di far breccia nello schermo e nello spettatore di Renée Zellweger, migliore attrice nel film Judy. La reazione del team di #Parasite non poteva essere più entusiasta ☺️ Che cuori <img ... giornalettismo

Parasite cambia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Parasite cambia