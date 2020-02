Panino alla Nutella di Mc Donald’s: come mangiarlo gratis a Milano (Di lunedì 10 febbraio 2020) Siamo italiani semplici: ci basta poco per essere felici, e solitamente questo “poco” è racchiuso in un barattolo di vetro. Si, avete capito bene, stiamo parlando di Nutella che si prepara a farcire un soffice Panino in tutti i Mc Donald’s di Milano. Ma il meglio deve ancora venire perché il 14 di febbraio potrete assaggiarlo gratis! Panino alla Nutella nei Mc Donald’s Dopo il grande successo dei Nutella biscuits la Ferrero trova un accordo con il colosso dei fast food per deliziare nuovamente i nostri palati. Il nuovo prodotto firmato con la “m” gialla si chiama McCrunchy Bread e qualche fortunato l’ha già assaggiato in anteprima mercoledì 5 febbraio. La vendita ufficiale comincerà a partire da mercoledì 12 febbraio, al prezzo di 1,40 €. Per averlo gratis bisogna aspettare venerdì 14 febbraio, dalle 15 alle 17: per il giorno di San Valentino, ... notizie

Devabole : RT @gianniceddru: Umiltà è vincere un Oscar e festeggiare con un panino sulle scale d'ingresso dell'hotel insieme alla tua compagna. #Osca… - electrahearvt : RT @gianniceddru: Umiltà è vincere un Oscar e festeggiare con un panino sulle scale d'ingresso dell'hotel insieme alla tua compagna. #Osca… - micaelafragola : RT @gianniceddru: Umiltà è vincere un Oscar e festeggiare con un panino sulle scale d'ingresso dell'hotel insieme alla tua compagna. #Osca… -