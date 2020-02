Palermo, ragazzo originario del Senegal picchiato e insultato. E su Facebook ringrazia chi lo ha soccorso (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un ragazzo di Palermo, 20 anni appena, originario del Senegal è stato vittima di un blitz di matrice razzista nella notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio. Il ragazzo è stato apostrofato con insulti come: «negro di m***a, vai via da qui» e poi è stato aggredito con un cazzotto in faccia. La vicenda si è consumata in via Cavour, una delle zone più movimentate, centro della vita notturna palermitana. Il giovane è stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale Civico. La prognosi è di 10 giorni. «Stanotte il mio figliolo ritornava a casa da lavoro. Perché tutto questo odio solo per il colore della pelle?», dice la madre che ha denunciato l’accaduto alla polizia. Il giovane, nonostante la forma fisica temporaneamente compromessa, ha voluto ringraziare chi lo ha soccorso, scrivendo un messaggio sul suo profilo Facebook. «Vi ringrazio ancora e urlo con voce alta che Palermo è ... open.online

