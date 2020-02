Padelli o Viviano: chi è il secondo portiere dell’Inter e cosa fare al fantacalcio (Di lunedì 10 febbraio 2020) L'arrivo di Viviano all'Inter, dal mercato degli svincolati, mischia le carte nel relativo reparto nerazzurro. Chi coprirà le spalle ad Handanovic? E soprattutto fino a quando? Proviamo a valutare insieme i possibili scenari e soprattutto cosa fare al fantacalcio, soprattutto se adottate il sistema degli interi terzetti di una squadra. fanpage

FBiasin : Era già una leggenda, sta per diventare unico: TOMMASO #BERNI, QUARTO PORTIERE. #Handanovic #Viviano #Padelli - Sport_Mediaset : Mercato #Inter, visite mediche e provino per #Viviano. Incerti i tempi di recupero per #Handanovic, #Padelli male n… - FcInterNewsit : Padelli non convince, Handa non è pronto: Viviano convocato d'urgenza, contratto fino a giugno con opzione -