Oscar,"Parasite" miglior film straniero

Parasite", il film del sudocreano Bong Joon Ho vince gli Oscar come miglior film internazionale, per la regia e per la sceneggiatura originale. Premiati Brad Pitt e Laura Dern come attori non protagonisti. Al film "1917" di Sam Mendes tre le statuette, per il sonoro, la fotografia e gli effetti speciali. A "Joker" il riconoscimento per la migliore colonna sonora originale. Vincono anche gli Obama, produttori con la loro Higher Ground di "American Factory", premiato come miglior documentario.(Di lunedì 10 febbraio 2020)

