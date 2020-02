Oscar, il commovente discorso di Joaquin Phoenix: “Lottare contro razzismo e disuguaglianze, stiamo distruggendo il pianeta” (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Dobbiamo lottare contro l’idea che una razza, un’idea sia dominante rispetto a qualcuno impunemente”. È un passaggio del toccante discorso di ringraziamento di Joaquin Phoenix dopo aver ricevuto il premio Oscar come miglio attore protagonista per il suo ruolo in Joker di Todd Phillips. “Il dono più grande che mi ha dato il cinema – ha detto – è quello di poter dare voce a chi voce non ce l’ha. È arrivato il momento di iniziare a farci portavoce di altre cause”. Durante il suo discorso, Joaquin Phoenix ha lanciato un appello a lottare a favore dei “diritti” contro “le diseguaglianze di genere, il razzismo, o la discriminazione Lgbt”. “Siamo così disconnessi dalla natura, con un punto di vista egocentrico – ha sottolineato – che andiamo nella natura e la distruggiamo. Commettiamo crimini ... tpi

