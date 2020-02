Oscar 2020, vince Parasite in una edizione sotto tono (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tutto come da previsione, più o meno. Gli Oscar 2020 hanno ripristinato l'hashtag #Oscarsowhite, con una striminzita presenza nera tra i candidati (Cynthia Erivo e poco più), ma hanno dichiarato un amore esotico improvviso verso… Seul. Parasite, film sudcoreano nominato a sei Academy Award, per cui ci si aspettava una buona accoglienza, è andato ben oltre le aspettative: è il miglior film! vince l'Oscar più ambito, battendo il favorito 1917. Lo batte anche sul fronte regia: il piano sequenza che fa trattenere il respiro, tra esplosioni e cadaveri, non è bastato a Sam Mendes per avere la meglio su Bong Joon-ho, che conquista quattro statuette e ora, come ha dichiarato già al secondo Oscar ritirato sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, può finamente andarsene a bere e a sbronzarsi felice.Il trionfo di ParasitePrimo film coreano candidato agli Oscar, Parasite vince come miglior film, ... panorama

