Oscar 2020, siamo tutti pagliacci e parassiti (Di lunedì 10 febbraio 2020) Protagonisti indiscussi di questi Oscar 2020: Bong Joon-ho con Parasite e Joaquin Phoenix con Joker. Per chi crede che siano stati gli Oscar della follia, sbaglia. È il trionfo della realtà, pagliacci e parassiti, ognuno nel proprio guscio con un occhio costantemente puntato sullo schermo. Pronti a esplodere, più o meno consapevoli del proprio disagio e anestetizzati a quello altrui. fanpage

