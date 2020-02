Oscar 2020: Parasite vince il premio come miglior film: prima volta nella storia (Di lunedì 10 febbraio 2020) È Parasite, di Bong Joon-ho, il miglior film agli Oscar 2020: per la prima volta tra i vincitori è apparso un film straniero. La pellicola del regista americano, infatti, ha sbaragliato la concorrenza e tutti quelli che erano dati per favoriti. Tra i quali: 1917 di Sam Mendes, The Irishman di Martin Scorsese, Jojo Rabbit di Taika Waititi, C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino, Joker di Todd Phillips, Le Mans ’66 – La grande sfida di James Mangold, Piccole donne di Greta Gerwig e storia di un matrimonio di Noah Baumbach. L’elenco completo dei vincitori e dei premi. Oscar 2020, tutti i vincitori Si è svolta al Dolby Theatre di Los Angeles la Cerimonia di consegna dei Premi Oscar 2020: la lista completa dei vincitori della 92esima edizione. Il vero film vincitore della serata è stato Parasite, che si è guadagnato quattro statuette tra le quali quella per il miglior ... notizie

