Oscar 2020, ‘Parasite’ nella storia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Le nomination e i premi consegnati nella magica notte degli Oscar 2020. Parasite è la prima pellicola non in lingua inglese a essere premiata come miglior film. Il mondo della cinema e dello spettacolo si ferma per la notte degli Oscar, il grande appuntamento che caratterizza l’apertura del nuovo anno per celebrare i lavori di quello appena andato. E il 2020 resterà alla storia per il grande successo di un film straniero, Parasite, del regista Bong Joon-ho. Oscar 2020, Parasite nella storia Il film di Bong Joon-ho porta a casa il riconoscimento come la miglior sceneggiatura originale. Parasite è stato premiato anche come il miglior film internazionale e per la migliore regia. Ma non è tutto. Dicevamo in apertura che Parasite ha fatto la storia. E infatti si tratta della prima pellicola non in lingua inglese ad aver vinto l’Oscar come miglior film. Fonte foto: ... newsmondo

SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… - CNNIndonesia : Nonton Live Streaming Piala Oscar 2020 di Sini - repubblica : Oscar 2020, Natalie Portman porta ricamati sul vestito i nomi delle registe 'snobbate' alle nomination [aggiornamen… -