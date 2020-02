Oscar 2020: Parasite è il miglior film (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il sudcoreano Parasite di Bong Joon-ho è il primo film in lingua non inglese a vincere il premio per il miglior film nella storia degli Oscar. L'Academy incorona Parasite miglior film agli Oscar 2020. A sorpresa la pellicola coreana di Bong Joon-ho conquista la statuetta più prestigiosa battendo gli otto rivali Storia di un matrimonio, Le Mans '66 - La grande sfida, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Piccole donne, 1917 e C'era una volta a... Hollywood. Parasite fa la storia degli Oscar diventando il primo film straniero a vincere il premio per il miglior film. Nel corso della serata, la pellicola si era portata a casa anche i premi per il miglior film straniero, miglior sceneggiatura originale e miglior regia. Nell'accettare il premio sul palco del ... movieplayer

