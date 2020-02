Oscar 2020, nel trionfo di Parasite c’è un po’ di Italia. La “manina” di Gianni Morandi al regista sudcoreano – Il video (Di lunedì 10 febbraio 2020) C’è un po’ di Italia nel film coreano Parasite che ha sbancato gli Oscar, conquistando 4 statuette, compresa quella per il miglior film, prima volta in assoluto per un film straniero. Nella pellicola infatti si può ascoltare la canzone In ginocchio da te, cantata da Gianni Morandi. Lo stesso cantane, l’8 febbraio, a poche ore dall’assegnazione dei premi, aveva scritto in un post su Facebook, pubblicando le immagini della scena a cui la sua canzone fa da colonna sonora: «Nella notte tra il 9 e il 10 febbraio, saranno consegnati i premi Oscar, al Dolby Theater di Los Angeles. Nelle nomination per il miglior film c’è anche Parasite, un film coreano, che ha nella sua colonna sonora, una canzone Italiana. Guardate qualche immagine e ascoltate la canzone che io conosco bene…». Il cantante, ai microfoni di Sky, aveva commentato la sua ... open.online

