Oscar 2020 nel film Parasite c’è la canzone di Gianni Morandi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nel film “Parasite” che ha vinto l’Oscar c’è anche un po’ di Italia. «Agli Oscar 2020 ha trionfato Gianni Morandi», scrivono i fan sui social con soddisfazione. Il cantante è in qualche modo presente nella pellicola che si è portata a casa le statuette più importanti, tra cui “Miglior film”. La sua canzone “In ginocchio da te” fa parte della colonna sonora e fa da sottofondo a una delle scene cult del lungometraggio sudcoreano che ha fatto la storia dell’Academy. È la prima volta che un film straniero e non in lingua inglese si aggiudica il premio più importante. Diretto da Bong Joon-ho, ha portato a casa – a Oriente – le statuette per miglior film, miglior film in lingua non originale, miglior regia, miglior sceneggiatura originale. E anche l’Italia si prende una piccola rivincita, come sottolineato da Gianni Morandi sui ... people24.myblog

