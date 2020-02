Oscar 2020, Martin Scorsese dorme mentre Eminem canta: è virale [FOTO] (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una platea letteralmente in delirio per Eminem, che fa il suo ingresso a sorpresa durante gli Oscar 2020 con una performance dal vivo inaspettata. “Lose Yourself” piomba sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles come una vera scarica d’adrenalina e nostalgia (d’altronde l’Oscar alla Miglior Canzone nel 2003 non era esattamente un caso). Nonostante questo, qualcuno non ha potuto fare a meno di ‘appisolarsi’. Ecco come hanno beccato Martin Scorsese durante l’esibizione del rapper: L'articolo Oscar 2020, Martin Scorsese dorme mentre Eminem canta: è virale FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

CNNIndonesia : Nonton Live Streaming Piala Oscar 2020 di Sini - Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, Brad Pitt vince come miglior attore non protagonista. Toy Story miglior film d'animazione, Hair… - SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… -