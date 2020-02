Oscar 2020, Martin Scorsese dorme durante la cerimonia: la foto (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nelle sorse ore sono stati assegnati i Premi Oscar del 2020, la cui cerimonia si è tenuta presso il Dolby Theatre di Los Angeles. Mentre la pellicola sudcoreana Parasite ha vinto 4 Oscar, Le Mans 66 e C’era una volta a…Hollywood se ne sono aggiudicati 2. Anche quest’anno lo show non ha avuto un unico conduttore, ma durante la serata si sono esibiti diversi artisti. Sul palco sono poi saliti grandi attrici e attori, che hanno assegnato nel complesso ben 24 statuette. I candidati per il miglior film sono stati 1917, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Piccole donne, C’era una volta… a Hollywood, Parasite, Storia di un matrimonio e Le Mans 66. Il film con più nomination è risultato essere ad ogni modo Joker di Todd Phillips, con ben undici candidature. Oscar 2020: Scorsese addormentato Quello che tuttavia è forse diventato il meme per eccellenza della cerimonia degli Oscar 2020 è stata ... notizie

SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… - Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, quattro premi a Parasite. Joaquin Phoenix e Renee Zellweger migliori attori #Oscars #ANSA - CNNIndonesia : Nonton Live Streaming Piala Oscar 2020 di Sini -