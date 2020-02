Oscar 2020: Leonardo DiCaprio e la fidanzata Camila Morrone, le foto alla cerimonia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Agli Oscar 2020 Leonardo DiCaprio e la nuova fidanzata Camilla Morrone hanno fatto la loro prima apparizione pubblica ufficiale. Agli Oscar 2020 l'attore Leonardo DiCaprio è stato accompagnato dalla nuova fidanzata Camila Morrone, come dimostrano le foto sccattate durante la cerimonia di premiazione al Dolby Theatre. Per la coppia si tratta della prima uscita pubblica, che ufficializza quindi una relazione rimasta finora molto privata e lontana dai flash. I due hanno sfilato sul red carpet separatamente, ma durante la serata sono stati seduti vicini e condiviso l'emozione dei premi. DiCaprio e Morrone si frequentano dal 2017, ma quella della serata degli Oscar è stata la prima occasione in cui la coppia ha partecipato insieme a un evento pubblcio. I ... movieplayer

