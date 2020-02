Oscar 2020: incetta di premi per Parasite, il primo miglior film non inglese a vincere la statuetta passa ufficialmente alla storia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Quattro statuette al film coreano di Bong Joon Ho. migliori attori Joaquin Phoenix per Joker e Renée Zellweger per Judy Storica vittoria per il regista coreano Bong Joon Ho, che con il suo “Parasite” porta a casa ben 4 statuette, aggiudicandosi il premio come miglior film, miglior regia, miglior film internazionale e miglior sceneggiatura originale. … L'articolo Oscar 2020: incetta di premi per Parasite, il primo miglior film non inglese a vincere la statuetta passa ufficialmente alla storia sembra essere il primo su NewNotizie.it. newnotizie

