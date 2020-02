Oscar 2020: il regista di Hair Love aveva predetto la sua vittoria nel 2016 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nel 2016 il regista Matthew A. Cherry aveva annunciato via Twitter di avere un'idea di fargli vincere l'Oscar, sogno realizzato nel 2020! Tra i vincitori degli Oscar 2020 c'è anche il cortometraggio animato intitolato Hair Love e il regista Matthew A. Cherry ha ricordato come avesse proposto nel 2016 l'idea alla base del progetto, prevedendo in un certo senso la vittoria ottenuta poche ore fa. Il filmmaker, l'11 maggio 2016, aveva infatti scritto su Twitter: "Ci sono degli artisti esperti in 3D che mi seguono? Ho un'idea per un cortometraggio in grado di vincere l'Oscar legata a questa immagine. Contattatemi". Matthew A. Cherry ha quindi scritto, dopo aver portato a casa la statuetta assegnata dall'Academy, che è riuscito a realizzare il proprio ... movieplayer

