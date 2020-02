Oscar 2020, il premio per la categoria Miglior Film va a Parasite (Di lunedì 10 febbraio 2020) Oscar 2020 Miglior Film, vince Parasite Oscar 2020 Miglior Film – Il premio come Miglior Film agli Oscar 2020 va a Parasite, Film del 2019 del regista sudcoreano Bonj Jonh-ho. Il momento più importante dell’anno per il mondo del cinema è arrivato, con la cerimonia di premiazione degli Oscar 2020, che si è svolta nella notte italiana tra il 9 e il 10 febbraio. Si tratta della 92esima edizione dell’ambito premio, conferito dall’Academy Award. Erano 9 i candidati come Miglior Film: Le Mans ’66 – La grande sfida, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Piccole donne, Storia di un matrimonio, 1917, C’era una volta a… Hollywood, Parasite. Tutto quello che c’è da sapere sugli Oscar 2020 Oscar 2020 Miglior Film, tutte le nomination Nove grandi Film hanno concorso per aggiudicarsi la preziosa e ambita statuetta d’oro. Questi ... tpi

