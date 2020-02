Oscar 2020, il bilancio finale, tra sorprese e delusioni, nel segno di Parasite (Di lunedì 10 febbraio 2020) A questi Oscar 2020, 92esima edizione del più prestigioso premio del cinema, non si può che partire dall'autentico terremoto che è stato Parasite. Quattro statuette al film sudcoreano di Bong Joon-ho, che segna un primato davvero storico, dato che si tratta della prima pellicola straniera a vincere la statuetta come miglior film nella storia della manifestazione. Non contento, Bong Joon-ho ha aggiunto, oltre al previsto Oscar per il film internazionale, anche il riconoscimento per la regia - dopo Alfonso Cuarón l'anno scorso è solo la seconda volta che l'autore di un film straniero si aggiudica tale premio - e quello, in condivisione con Jin Won Han, per la sceneggiatura originale. https://twitter.com/THR/status/1226730640122335233 Bong Joon-ho ha dimostrato anche uno stile impeccabile. Nel discorso di ringraziamento per la regia, infatti, ha citato una frase che gli è molto ... optimaitalia

SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… - CNNIndonesia : Nonton Live Streaming Piala Oscar 2020 di Sini - repubblica : Oscar 2020, Natalie Portman porta ricamati sul vestito i nomi delle registe 'snobbate' alle nomination [aggiornamen… -