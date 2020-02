Oscar 2020, i vincitori. «Parasite» fa la storia del cinema con un en plein trionfale (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il colpo di scena degli Oscar 2020 c'è stato, eccome, e si è chiamato Parasite. La pellicola di Bong Joon-ho ha trionfato, segnando un capitolo importante nella storia del cinema. Parasite ha vinto nelle categorie Miglior Film, Miglior Regia, Miglior sceneggiatura originale oltre che come Miglior film internazionale: un en-plein senza precedenti per un film di lingua non inglese, il primo di produzione sud-coreana mai entrato in short-list. Per quel che riguarda il resto della cerimonia della 92°edizione degli Academy Awards, si può invece scomodare la formula «tutto è andato come doveva andare» secondo i piani. È stato infatti l'inarrestabile Joaquin Phoenix ad aggiudicarsi la statuetta di Miglior attore protagonista dalle mani di Olivia Coleman ((vincitrice dell'anno scorso), così come quella di Miglior attrice ... gqitalia

