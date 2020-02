Oscar 2020: i vincitori: a Parasite miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura (Di lunedì 10 febbraio 2020) Oscar 2020: i vincitori: Parasite fa la storia vincendo come miglior film, il primo non in lingua inglese. Stanotte è andata in onda la nota cerimonia di premiazione dei 92° Oscar 2020, in una cerimonia live sul canale americano ABC, in Italia su Sky Cinema, Sky Uno e TV8. Una cerimonia che per il secondo anno consecutivo era senza conduttore. Per gli Oscar si è votato dal 30 gennaio al 4 febbraio, il film che è uscito trionfatore delle premiazioni consegnate in nottata, è Parasite, il film sudcoreano di Bong Joon Ho, che si è portato a casa quattro premi molto prestigiosi: miglior film, miglior film internazionale, miglior regia e miglior sceneggiatura originale. Proprio come tutti si aspettavano, Joaquin Phoenix si è aggiudicato il premio come miglior attore protagonista, per Joker. Ecco la lista completa: i vincitori sono indicati in rosso Oscar 2020 – miglior film Le Mans ’66 ... dituttounpop

