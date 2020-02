Oscar 2020, cosa c’è nelle borse da 100.000 dollari regalate alle star? (Di lunedì 10 febbraio 2020) Non solo statuette agli Oscar. È la cerimonia più attesa dell’anno da tutti gli amanti del cinema, ma è anche l’evento glam per eccellenza. Perciò se pensavate che gli unici a ‘portarsi a casa’ qualcosa fossero i vincitori, sbagliavate. Vi siete mai chiesti cosa c’è nelle famose “Gift Bag”? Si tratta di premi di consolazione che vengono regalati ai candidati che non ricevono la statuetta. Una vera e propria selezione di premi scelti dalla società di marketing Distinctive Assets. Gioielli, soggiorni e trattamenti benessere, sex toys e molto altro: alla faccia della consolazione! A quanto pare il costo di ogni “Borsa regalo” (Gift Bag) destinata ai candidati delle principali categoria (Migliore Attore, Migliore Attrice e Miglior Regia) ammonterebbe a circa 100.000 euro! Da cosa dipende una cifra da capogiro come questa? ... velvetgossip

team_world : La notte più importante del mondo del Cinema è arrivata! Scopri dove seguire la diretta degli #Oscar2020 in TV e in… - SkySport : La notte degli Oscar 2020 è in diretta su Sky @SkyCinemaIT #Oscars - Corriere : Questa è la notte degli Oscar: come seguirla in televisione e streaming -