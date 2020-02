Oscar 2020, Bong Joon-ho miglior regista: “Vorrei una motosega per poterlo condividere” (Di lunedì 10 febbraio 2020) I pronostici lo davano come super favorito, e così è stato. Bong Joon-ho ha vinto l’ambito Oscar come miglior regista per il film "Parasite", sbaragliando gli “avversari” Sam Mendes (1917), Todd Phillips (Joker), Martin Scorsese (The Irishman) e Quentin Tarantino (C’era una volta a… Hollywood). Molto apprezzato il discorso per gli altri candidati, per lui dei maestri: "Mi piacerebbe avere una motosega per condividere questo Oscar con tutti voi". fanpage

