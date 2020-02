Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 febbraio 2020: le previsioni giornaliere per tutti i segni (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’Oroscopo di Paolo Fox del 10 febbraio è pronto a rivelare la vostra situazione astrologica. Per i nativi dell’Ariete è una giornata favorevole per i sentimenti. Inizio di settimana stancante per le persone nate sotto il segno Bilancia. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i 12 segni zodiacali. Paolo Fox Oroscopo 10 febbraio da Ariete a Gemelli Ariete – In questa giornata Venere entra nel vostro segno e mette in risalto i sentimenti. Le relazioni che vivete in questo periodo contano più del lavoro, che richiede molta pazienza. Toro – In questi primi due mesi del 2020 state vivendo una fase importante della vostra vita. In più, avete una Luna favorevole particolarmente adatta per i rapporti sentimentali, che decolleranno entro il prossimo mese. Gemelli – Lunedì un po’ stancante a causa della Luna un po’ dissonante. Da qualche ... kontrokultura

KontroKulturaa : Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 febbraio 2020: le previsioni giornaliere per tutti i segni - - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox oggi, domenica 9 febbraio 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox 8 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni -