Oroscopo, 5 segni zodiacali in grado di gestire situazioni di stress (Di lunedì 10 febbraio 2020) Oroscopo e stress. Ognuno ha la sua dose di conflitti nella vita di tutti i giorni, e ognuno ha il suo modo di superarli. Certo, ogni tanto qualche situazione di stress può diventare una vera e propria crisi. Perché, diciamocelo: non tutti sono in grado di affrontare situazioni stressanti e, quando ci si è dentro fino al collo, è utile avere qualcuno che riesca a mantenere la calma e ad assumere il controllo. Solo così ci si può davvero tranquillizzare. Da questo punto di vista, l'astrologia segnala chiaramente quali sono i segni zodiacali maggiormente rilassati, ovvero quelli che non si fanno mai prendere dal panico e sanno sempre come uscire da una brutta situazione. La loro presenza è un vero toccasana: con il loro modo di fare sanno sempre come contenere una crisi, prima che esploda. Questi sono i 5 segni zodiacali in grado di rimanere lucidi, ... gqitalia

