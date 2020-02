Ore decisive per il futuro di Air Italy. Martedì l'assemblea, al centro il nodo della ricapitalizzazione (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sono ore decisive per Air Italy. Per il futuro della compagnia, in profondo rosso, quella di domani si preannuncia come una giornata cruciale. Secondo quanto apprende Adnkronos da fonti vicine al dossier, è convocata una riunione del board e l’assemblea dei soci in prima convocazione. Sul tavolo, il nodo della ricapitalizzazione: se l’azionista di maggioranza Akfed decidesse di non procedere a un’iniezione di risorse si aprirebbero le porte della liquidazione. E, sottolineano le stesse fonti, questa rischia di essere, al momento, un’ipotesi concreta. L’azionista di minoranza della compagnia è Qatar Airways che detiene il 49% del capitale. huffingtonpost

Calciomercato Juve - Emre Can ha l’accordo col Dortmund : Ore decisive per la trattativa : Emre Can lascerà o meno la Juve ntus in questi ultimi giorni di mercato? È questo il grande interrogativo in casa bianconera sulla strada che porta al gong della sessione di trattative in programma venerdì 31 gennaio. Il calciatore ha l'accordo con il Borussia Dortmund che dovrà assecondare nelle ultime ore di mercato le richieste del club piemontese. Si tratta ad oltranza.Continua a leggere

Mercato Milan - Piatek a un passo dall’Herta Berlino : Ore decisive : Mercato Milan , Piatek è a un passo dall’Herta Berlino : ore fondamentali. Saluta anche Ricardo Rodriguez, lo attende il Psv Krzysztof Piatek è a un passo dall’Herta Berlino . Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan il polacco ha trovato poco spazio nello scacchiere di Stefano Pioli. Ore decisive per il suo trasferimento nel club tedesco. Lo sottolinea Sky Sport, che afferma come anche Ricardo Rodriguez sia ormai a un passo ...

Calciomercato – Prossime Ore decisive per Politano al Napoli : Calciomercato – Il Napoli ha intenzione di valutare la possibilità di trattare Matteo Politano Calciomercato ... L'articolo Calciomercato – Prossime ore decisive per Politano al Napoli proviene da ForzAzzurri.net.

CorSport : Ore decisive per Politano. Giuntoli ha accordo con l’Inter ma non con il calciatore : Il Napoli si inserisce prepotentemente nella trattativa per Matteo Politano. Il Corriere dello Sport scrive che il club “ha raggiunto un’intesa con l’Inter sulla base di 18 milioni più 2 di bonus, riaprendo una vecchia trattativa. Il ds Giuntoli , però, deve ora trovare l’ accordo con il calciatore . Che ha sempre ribadito in queste ore di volere a tutti i costi la Roma. Con la quale, ovviamente, ha già raggiunto l’ accordo per un contratto da 2 ...

Mara Venier - brutta notizia per la conduttrice : le prossime Ore sono decisive : Venerdì 3 gennaio 2020 andrà in onda l’ultima puntata dello show La Porta dei Sogni, condotto da Mara Venier su Rai 1 in prima serata TV. Un vero e proprio gala della vita, con al centro le storie e i sogni di gente comune, ma anche la presenza di ospiti d’eccezione come Il Volo e […] L'articolo Mara Venier , brutta notizia per la conduttrice : le prossime ore sono decisive proviene da www.meteoweek.com.

Pallotta-Friedkin - Ore decisive : la Roma vicina al cambio di proprietà : cambio di proprietà sempre più vicino per la Roma . Nonostante siano giorni di festa proseguono le trattative tra il presidente giallorosso James Pallotta e il magnate americano Dan Friedkin per il passaggio della maggioranza delle azioni della società. I due imprenditori anche nelle ultime ore hanno portato avanti i colloqui riguardanti il club, ma – per il momento – sulla trattativa regna il silenzio e la riservatezza tipico delle ...

Esonero Montella - Ore decisive in casa Fiorentina : la situazione : Esonero Montella , ore decisive in casa Fiorentina : la situazione dopo il pesantissimo ko interno contro la Roma nella gara di questa sera. La Fiorentina esce sconfitta anche dall’anticipo della 17esima giornata del campionato di Serie A contro la Roma e non sono esclusi ribaltoni sulla panchina viola già nelle prossime ore. Il tecnico Montella , a […] L'articolo Esonero Montella , ore decisive in casa Fiorentina : la situazione proviene ...

Le Ore decisive per l'Ilva e le ultime sull'impeachment di Trump : E' facile perdersi nella successione di fatti legati al l'Ilva e ai suoi affittuari quasi proprietari di ArcelorMittal, con tutto il resto di varie figure istituzionali e non che partecipano alla vicenda. Tra ieri sera e questa mattina si è toccato forse il momento di maggiore confusione, mentre rote

Ex Ilva - Ore decisive per la chiusura dello stabilimento di Taranto : Il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato azienda e sindacati nel tentativo di aprire un canale di confronto istituzionale

silviaindump : RT @HuffPostItalia: Ore decisive per il futuro di Air Italy. Martedì l'assemblea, al centro il nodo della ricapitalizzazione - Luisella49 : RT @HuffPostItalia: Ore decisive per il futuro di Air Italy. Martedì l'assemblea, al centro il nodo della ricapitalizzazione - HuffPostItalia : Ore decisive per il futuro di Air Italy. Martedì l'assemblea, al centro il nodo della ricapitalizzazione -