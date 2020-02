Opportunità franchising, all’Ice di Napoli il primo di cinque incontri (Di lunedì 10 febbraio 2020) Si svolgerà venerdì 14 febbraio dalle 9 alle 13 presso l’Università Ipe Business School in Riviera di Chiaia 264 il primo appuntamento di Destinazione franchising 2020, il ciclo di incontri gratuiti ideati e promossi da Assofranchising in varie città della Penisola, dove l’Associazione presenterà le Opportunità del settore dell’affiliazione grazie al supporto dei propri Franchisor associati. Con la prima tappa di Napoli, una delle città italiane che vede il franchising protagonista in vari campi del retail, l’Associazione darà il via al palinsesto composto da sette appuntamenti dedicati a chi desidera scoprire e approfondire le dinamiche e i segreti di questo settore che rappresenta un comparto del commercio italiano e internazionale estremamente importante, che nell’ultimo decennio è cresciuto esponenzialmente, generando fatturato e posti di lavoro, come attestato dai dati dell’ultimo ... ildenaro

