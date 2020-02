Opera, crollano i calcinacci da un ponte in Tangenziale ovest: auto danneggiata, ma nessun ferito (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nella giornata di domenica 9 febbraio alcuni calcinacci si sono staccati da un ponte sulla Tangenziale ovest di Milano colpendo un'automobile di passaggio. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per l'automobilista. Il tratto di strada in cui si è verificato l'episodio è rimasto chiuso al traffico per diverse ore, con riapertura di entrambe le carreggiate soltanto in serata. fanpage

