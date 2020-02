Onward, Chris Pratt assicura: "All'anteprima del film piangevano anche gli adulti" (Di lunedì 10 febbraio 2020) A proposito di Onward, Chris Pratt ha confessato che gli spettatori adulti che hanno assistito allo screening del film hanno lasciato la sala in lacrime dall'emozione. Tra poche settimane Disney/Pixar debutterà nelle sale con il nuovo film, Onward - Oltre la magia, con un cast vocale composto da nomi illustri come la star del Marvel Cinematic Universe, Chris Pratt. L'interprete dei Guardiani della Galassia ha sottolineato come il test screening di Onward abbia emozionato la parte del pubblico composta da adulti, che si siano ritrovati a piangere per la commozione, e del resto a leggere la storia del film si può intuire perché. "Posso confermare! Ho portato circa 20 persone ad un'anteprima, metà di loro erano bambini. Tutti se ne sono andati dicendo che era il ... movieplayer

