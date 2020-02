Oliviero Toscani, il figlio: “Frase su ponte? È da cretino ma voleva dire altro. Benetton? Lo hanno usato come capro espiatorio” (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Le parole di mio padre? Non penso che lui abbia esagerato. Non ha detto niente di male. Questa volta lo difendo. È stata una frase tirata fuori male. Lui voleva solo dire che non voleva parlare di quell’argomento lì”. Così, ai microfoni de “La Zanzara” (Radio24), Rocco Toscani, figlio del noto fotografo, prende le difese del padre, dopo il licenziamento voluto dai Benetton e la sua discussa frase pronunciata nel corso della trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora” (Radio Due). “Penso che mio padre non abbia sbagliato – continua Rocco Toscani – Poi è chiaro che non aspettassero altro che bastonarlo. I Benetton? Penso che abbiano fatto male a licenziarlo per il modo con cui l’hanno fatto. E’ lo stesso modo con cui l’hanno fatto la prima volta. Mio padre ha sempre difeso quello che era il suo lavoro e ... ilfattoquotidiano

Rinaldi_euro : Foto Sardine-Benetton, l'uscita choc di Oliviero Toscani: 'Ma a chi interessa che caschi un ponte' - Il Fatto Quoti… - GiovanniToti : 'Ma a chi interessa che caschi un ponte'. Lo ha detto oggi Oliviero Toscani per difendere le sardine con i Benetton… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Oliviero Toscani dopo la visita delle #Sardine chez #Benetton: “A chi interessa se casca un pon… -