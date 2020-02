Odio l'estate di Aldo, Giovanni e Giacomo ancora primo al box office italiano (Di lunedì 10 febbraio 2020) Odio l'estate di Aldo, Giovanni e Giacomo si conferma il vincitore del box office italiano per la seconda settimana e supera i 5,5 milioni totali. Odio L'estate con Aldo, Giovanni e Giacomo si conferma al primo posto per il secondo weekend consecutivo al box office italiano. La rinascita di Aldo, Giovanni e Giacomo è sottolineata anche nella nostra recensione de Odio l'estate. Il film diretto da Massimo Venier, che oltre al trio ha come protagoniste le bravissime attrici Lucia Mascino (moglie di Giacomo), Carlotta Natoli (moglie Giovanni) e Maria di Biase (moglie di Aldo), incassa altri 1,8 milioni di euro arrivando a un totale di oltre 5,5 milioni. Odio l'estate, ancora calcio in spiaggia per Aldo, Giovanni e Giacomo: "Aldo fa gli assist migliori" Al ... movieplayer

